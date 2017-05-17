Санкционные компании выиграли закупки на 66 миллионов

Из 67 зарегистрированных в Украине компаний, попавших в санкционный список, 32 компании участвовали и побеждали в публичных закупках в Prozorro.

Об этом говорится в сообщении Центра усовершенстования закупок Киевской школы экономики.

Почти все тендеры, в которых выигрывали санкционные компании - в сфере телекоммуникаций (в 92% случаев предметом закупки являлись услуги в сфере информационных технологий и пакеты программного обеспечения).

Больше всех побед у "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (32.9 млн гривен), предлагающей комплексные IT-решения. Второе место - у 18 компаний из группы "Парус" (18 млн гривен), разработчика программного обеспечения для автоматизации и управления государственными учреждениями и предприятиями. Третье место - у "НВП Енертех", которое занимается геоинформационными системами в сфере водоканалов и городской инфраструктуры.

Общий рейтинг выглядит так.

Исследование Центра усовершенстования закупок в Киевской школе экономики

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", ООО "Аби Украина ЛТД". Также ограничительные меры распространяются на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.

16 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники. С полным списком юридических лиц, подвергшихся санкций можно ознакомиться здесь.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также решение президента предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.



Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Экономическая правда