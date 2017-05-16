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Банки перечислили 7 миллиардов в резервы

Вторник, 16 мая 2017, 20:25

В первом квартале украинские банки перечислили в резервы по активным операциям 7,005 млрд грн.

Об этом говорится в показателях финансовой отчетности банков Украины.

Согласно данным Нацбанка, государственные банки зарезервировали 3,835 млрд грн. Крупнейшие отчисления осуществили Приватбанк и Ощадбанк - 1,918 млрд грн и 1,129 млрд грн соответственно.

Банки с иностранным капиталом зарезервировали 2,652 млрд грн, в том числе крупнейшие отчисления у банков с российским госкапиталом: Сбербанк – 649,224 млн грн, ВТБ Банк – 578,057 млн грн и Проминвестбанк – 407,85 млн грн; украинские банки с частным капиталом всего перечислили в резервы 517,994 млн грн.

Напомним, 69 украинских банков в первом квартале 2017 года заработали суммарную прибыль 5,4 млрд гривен.

Экономическая правда

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