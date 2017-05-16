Количество IT-компаний под санкциями выросло в 11 раз

Число украинских компаний, в отношении которых указом президента введены санкции, увеличилось с 6 до 66 за счет поставщиков IT-систем и IT-услуг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно дополнению к приказу, под санкции попали "Софтлайн Групп "Украина", "НВО "ЕДД", "Оптима-Украина".

Санкции также введены в отношении трех компаний связанных с "Енвижн-Украина", а также "Сапран Украина", "Монт УА".

Согласно указу, введенные сроком на три года, санкции включают блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Помимо того, они заключаются в запрете осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у указанных юридических лиц; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам; запрете передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко расширил персональные специальные экономические санкции на ряд российский известных IT-компаний и связанных с ними украинских юрлиц, в частности, в отношении поставщиков популярных "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр".

Согласно указу, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны, в перечне попавших под санкции компаний также известный разработчик ПО в области распознавания "ABBYY" и "Аби Украина ЛТД".

Санкции также введены в отношении российских "Инталев Украина", "Документ Менеджмент", "Мастердата", "Аскон".