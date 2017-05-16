Альфа-Банк может сменить название

Альфа-Банка после интеграции с Укрсоцбанком может сменить бренд.

Об этом сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, пишет FinClub.

"В данный момент мы проходим период интеграции Альфа-Банка и Укрсоцбанка и не знаем, с каким единым брендом будем работать через несколько лет. Какое из названий мы выберем – Альфа-Банк, Укрсоцбанк или третий вариант – пока не решено", - заявил он.

Как сообщалось, 25 апреля состоялось ежегодное общее собрание акционеров "Укрсоцбанка", где был избран новый состав наблюдательного совета банка.

Напомним, в октябре прошлого года ABH Holdings S.A. и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% ПАО "Укрсоцбанк" в обмен на миноритарную долю в 9,9% в ABHH.