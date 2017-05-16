НБУ оставил официальный курс гривни неизменным
Вторник, 16 мая 2017, 09:00
Национальный банк установил официальный курс гривни на 16 мая на уровне 26,47 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,04 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6832 гривни.
Напомним, 15 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,44-26,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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