Авдеевский коксохим Ахметова возобновил работу
На Авдеевском коксохимическом заводе после трех месяцев вынужденного простоя введено в эксплуатацию второе производственное крыло.
Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
"Работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия. Это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима", - говорится в сообщении.
Как известно, с января из-за постоянных перебоев с электроснабжением в результате боевых действий завод вынужден был работать на собственной генерации за счет природного газа.
Два коксовых цеха из четырех пришлось перевести в режим горячей консервации. Были остановлены и химические цеха.
АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.
АКХЗ входит в группу "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.
Экономическая правда
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