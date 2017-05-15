Авдеевский коксохим Ахметова возобновил работу

На Авдеевском коксохимическом заводе после трех месяцев вынужденного простоя введено в эксплуатацию второе производственное крыло.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

"Работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия. Это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима", - говорится в сообщении.

Как известно, с января из-за постоянных перебоев с электроснабжением в результате боевых действий завод вынужден был работать на собственной генерации за счет природного газа.

Два коксовых цеха из четырех пришлось перевести в режим горячей консервации. Были остановлены и химические цеха.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

АКХЗ входит в группу "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.

Экономическая правда