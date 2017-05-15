В первом квартале импорт товаров в Украину превысил экспорт

В первом квартале 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 736,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Согласно сообщению, в первом квартале 2017 года экспорт товаров составил 10,372 млрд долларов, импорт – 11,109 млрд долларов.

"По сравнению с первым кварталом 2016 года экспорт увеличился на 34,4% (на 2,655 млрд долларов), импорт - на 27,3% (на 2,384 млрд долларов). Отрицательное сальдо составило 736,5 млн долларов, тогда как в первом квартале 2016 года – 1,008 млрд долларов", - сообщает Госстат.

"Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 204 стран мира", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 337,3 млн долларов.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Экономическая правда