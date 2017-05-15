В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%
В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,4%.
Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
"ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%", - говорится в сообщении.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2% в 2017 году.
Всемирный банк тоже сохранил свой прогноз роста украинской экономики на уровне 2%.
Украинское правительство также ожидает роста экономики в 2017 году на 2%.
Экономическая правда
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