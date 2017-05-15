Все разделы
Укр / Рус

В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%

Понедельник, 15 мая 2017, 17:36

В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,4%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

"ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2% в 2017 году.

Всемирный банк тоже сохранил свой прогноз роста украинской экономики на уровне 2%.

Украинское правительство также ожидает роста экономики в 2017 году на 2%.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

ВВП Госстат
Материалы по теме
S&P прогнозирует рост ВВП Украины на 1,9% в этом году 13 мая 2017, 13:04
ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% 11 мая 2017, 10:20
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП 30 апреля 2017, 10:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте