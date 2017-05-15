Компания Януковича требует от ЛЭО Григоришина 600 миллионов

Компания Донбассэнерго через суд требует взыскать с компании Луганское энергетическое объединение долг в 618 млн гривен за электроэнергию.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет Liga.net.

Хозяйственный суд Луганской области 4 мая вынес решение, согласно которому на 30 мая назначено слушание дела по иску Донбассэнерго о взыскании с ЛЭО стоимости электроэнергии, поставленной с мая 2015 года по февраль 2017 года. Сообщается, что исковое заявление было подано компанией Донбассэнерго 10 апреля 2017 года.

Отметим, что в состав Донбассэнерго входят две тепловые электростанции: Старобешевская и Славянская. Причем Старобешевская ТЭС работает на неподконтрольной территории Донецкой области и с начала 2015 года не получает деньги из Украины за отпущенную электроэнергию.

Напомним, Донбассэнерго является единственной частной генерирующей компанией, которая не контролируется Ринатом Ахметовым.

До 2016 года 60,8% акций Донбассэнерго принадлежали бывшему народному депутату от Партии регионов Игорю Гуменюку. Долей в 34%, о чем неоднократно писали СМИ и заявлял глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, владеет старший сын бывшего президента Александр Янукович.

В 2016 году компания Донбассэнерго завершила процесс смены бенефициаров: долю Гуменюка выкупили американец Роберт Бенш и грек Андреас Церни. При этом Александр Янукович сохранил влияние на компанию.

Луганское энергетическое объединение входит в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина.

ЛЭО имеет долг перед ГП Энергорынок в сумме 5,2 млрд гривен. Сумма задолженности разделена условно между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной примерно пополам. При этом оплаты со стороны временно оккупированной части области нет.