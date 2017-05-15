"Таинственный" поляк стал главным аудитором Укрзализныци - СМИ

Первым заместителем начальника Департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" назначен поляк Джакели Вахтанг.

Об этом пишет издание "Железная дорога без коррупции".

По информации источников издания, Джакели Вахтанг играет неоднозначную роль в жизни "Укрзализныци".

В состав департамента, который он возглавил, входят управления аудита и контроля, задача которых - внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности региональных филиалов Укрзализныци.

До 1 мая 2017 года все должностные лица УЗ должны были подать электронные декларации о доходах и имуществе (согласно статье 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции").

"Почему-то главный аудитор компании эту декларацию не подал. По крайней мере, она отсутствует на сайте НАПК. При этом декларации заместителей Джакели опубликованы", - пишет издание.

За неподачу деклараций чиновниками сейчас в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

По данным бизнес-поисковой аналитической платформы YouControl Джакели Вахтанг является совладельцем украинской фирмы "Гринфилд Карпаты ЛТД".

Причем отмечается, что Джакели Вахтанг является гражданином и проживает в городе Катовице (Польша). Вместе с ним совладельцем ООО "Гринфилд Карпаты ЛТД" является также поляк Бжикцы Здзислав Чеслав.

Никакой информации в открытых источниках о наличии соответствующего опыта работы или иных профессиональных качеств управляющего дела внутреннего аудита нет.

Источники сообщают, что якобы на назначение и.о. руководителя Департамента аудита и контроля повлияли польские корни и соответствующие связи.

"Неоднозначность таинственной фигуры руководителя департамента внутреннего аудита и финансового контроля Укрзализныци говорит о серьезных проблемах компании относительно публичного освещения кадровых назначений крупнейшего государственного предприятия", - говорится в статье.

Кто такой мистер Джакели и почему именно он назначен на одну из самых ответственных должностей в УЗ - вопросы, на которые пока Укрзализныця не предоставила ответа, пишет издание.

Экономическая правда