Тарифы на холодную воду выросли на 7-28%

НКРЭКУ увеличила тариф на холодное водоснабжение и водоотвод с 12 мая 2017 года.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ №551-552 от 26 апреля 2017 года, обнародованом в газете "Урядовый курьер" 11 мая, передает "Нова комунальна Україна".

Подорожание коснулось Киева и областных центров - Львов, Ровно, Днепр, Хмельницкий, а также ряда меньших городов - Ирпень, Вишневое, Боярка, Каменец-Подольский, Павлоград, Лисичанск, Коломыя и другие. Уровень подорожания колеблется от 7% до 28%. Наибольший % роста - во Львове, в численном измерении тарифа - в Ровно и Киеве.

"Сказать, что регулятор изменил тарифы-то подковёрно или без обсуждения нельзя: все они порциями принимались на заседаниях в январе, феврале и марте при участии органов местного самоуправления. Но финальные постановления принимались именно 26 апреля в преддверии праздников, вероятно, чтобы не будоражить негатив потребителей ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причины роста тарифов ежегодно называют вполне традиционные - уменьшение объемов реализации услуг, рост минимальной з/п, рост цен на электроэнергию, учет затрат на поверку счетчиков в частном секторе.





