Все попытки кибератак на информационные системы НБУ успешно нейтрализуются - Нацбанк

Все попытки кибератак на информационные системы Национального банка Украины успешно нейтрализуются специалистами команды реагирования на киберинциденты НБУ.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

"Национальный банк Украины всегда особое внимание уделяет защите банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве и придерживается высоких стандартов в области информационной защиты и кибербезопасности…", - заявили в НБУ.

"Национальный банк Украины с целью борьбы с кибератаками сотрудничает с CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и соответствующими подразделениями Службы безопасности Украины. Национальный банк Украины постоянно разрабатывает и обновляет рекомендации по киберзащите в банковской системе Украины и систематически информирует об этом банки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, компьютерный вирус WannaCry поразил большое количество компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows. Вирус атакует компьютеры под управлением этой системы путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением в ограниченный срок осуществить оплату ключа дешифрования биткоинами в эквиваленте суммы 300 долларов для разблокировки данных в течение трех дней. Если нужная сумма не поступит, то сумма автоматически будет увеличена вдвое. На седьмой день вирус уничтожит данные.

Атаке подверглись многие страны, но больше всего инфицированных компьютеров в России, Индии и Тайване.