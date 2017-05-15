Суд арестовал экс-главу правления "Энергомережи" Крючкова
Суд заочно арестовал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
Об этом говорится в определении суда от 5 мая, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передают "Українські Новини".
В начале июля 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск.
По информации НАБУ, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место проживание, устоявшийся образ жизни и номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов.
По данным НАБУ Крючков с того момента находился на территориях России, Словакии, Австрии и Монако.
В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.
Как известно, в начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.
По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.
Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал "Динамо" (Киев).
По данным нардепа от БПП Сергея Лещенко, назначения в энергокомпаниях, которыми управляют Суркисы и Крючковы, лоббирует нардеп от ББП Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.
Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
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