Суд арестовал экс-главу правления "Энергомережи" Крючкова

Суд заочно арестовал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Об этом говорится в определении суда от 5 мая, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передают "Українські Новини".

В начале июля 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск.

По информации НАБУ, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место проживание, устоявшийся образ жизни и номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов.

По данным НАБУ Крючков с того момента находился на территориях России, Словакии, Австрии и Монако.

В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

Как известно, в начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.

По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.

Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".

Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал "Динамо" (Киев).

По данным нардепа от БПП Сергея Лещенко, назначения в энергокомпаниях, которыми управляют Суркисы и Крючковы, лоббирует нардеп от ББП Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.

Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.