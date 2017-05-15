Нафтогаз может поставлять газ населению без каких-либо решений Кабмина - РГК

"Региональная газовая компания" приветствует намерение НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ населению без посредников и указывает на то, что для этого не нужны какие-либо дополнительные решения правительства.

Об этом говорится в заявлении РГК, передает "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз Украины" может приступить к прямой поставке газа населению в любое время и в любом регионе Украины по цене, которая не должна превышать цену нынешних поставщиков, на которых Кабинетом министров возложены специальные обязанности", - цитирует пресс-служба директора РГК Александру Притыку.

В то же время в РГК считают необоснованными высказывания главного коммерческого директора НАК Юрия Витренко о роли нынешних газовых сбытовых компаний.

"Заявления топ-менеджеров "Нафтогаза" о якобы "паразитической" функции нынешней сбытовой системы, вызывают недоумение и свидетельствует о том, что руководство компании неадекватно оценивает свои возможности заниматься розничной торговлей, что может привести к множеству проблем, с которыми уже столкнулись предприятия теплокомунэнерго (ТКЭ), единственным поставщиком для которых выступает "Нафтогаз", - отмечают в пресс-службе.

В РГК добавляют, что предприятий ТКЭ только несколько тысяч, бытовых же потребителей газа – на порядки больше.

"Поставки газа бытовым потребителям, которых в Украине более 13 млн. - это комплекс сложных бизнес-процессов, предусматривающих достоверный учет потребленного газа, квалифицированную договорную и претензионную работу, организация работы центров обслуживания клиентов, кол-центров, качественную обработку данных по миллионам потребителей со льготами и субсидиями, массовую печать и доставку счетов, а также многое другое", - резюмируют в группе компаний.

В РГК также напоминают, что их сбытовые структуры по итогам прошлого отопительного сезона обеспечили расчеты от бытовых потребителей в пользу "Нафтогаза" на уровне 97%.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров Украины возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств.

НАК готов предложить на рассмотрение правительства решение, которое позволит устранить из процесса поставок газа населению из ресурсов "Нафтогаза" ненужных посредников от Group DF Дмитрия Фирташа.

Отмечается также, что кроме рынка поставки газа Group DF контролирует очень большую долю рынка распределения газа, который является естественной монополией (то есть таким, создание конкуренции на котором не считается экономически целесообразным).

Напомним, ЧАО "Газтек" (подконтрольная Group DF) владеет пакетами более чем в 20 обл- и горгазах в Украине.

Владельцами "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.