Порошенко объяснил, как его банк увеличил прибыль на 278%

Президент Петр Порошенко заявил, что увеличение прибыли "Международного инвестиционного банка" не связано с сотрудничеством с государственными органами.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

"Очень правильно говорить, что прибыль банка выросла на несколько десятых или сотен процентов. Прибыль банка (МИБ - Ред.) выходит далеко за пределы первой двадцатки-тридцатки и измеряется на капитал абсолютно умеренными цифрами", - сказал Порошенко.

"Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль", - отметил он.

По его словам, прибыль не связана с сотрудничеством с любыми государственными позициями и банк находится в компании по управлению активами, как этого требует закон.

"Почему мы не можем его передать за границу? Потому что надо менять регистрацию, украинских резидентов в слепой траст не берут", - подытожил Порошенко.

Как известно, Международный инвестиционный банк по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.



Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Экономическая правда