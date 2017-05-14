ЕС снял запрет на экспорт птицы из большинства регионов Украины
Евросоюз в целом, кроме отдельных регионов, снял с Украины запрет на экспорт птицы.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Это стало возможным благодаря тому, что с февраля 2017 года в Украине не фиксируются случаи гриппа птицы.
"Проведенные мероприятия и соответствующую работу Держпродспоживслужбы достойно оценили в ЕС - они признали регионализацию по данному заболеванию у нас, соответственно, мы признали регионализацию в Европейском Союзе, поэтому сегодня запрет на экспорт мяса птицы из Украины в целом снят. В регионах, там где фиксировались заболевания, он есть", - говорится в сообщении.
Основным фактором распространения гриппа птицы в мире – это инфицированные возбудителем дикие птицы, которые весной и осенью проникают в Украину с юга, запада, севера и востока в соответствии с собственными путями миграции.
В Украине с ноября 2016 зафиксировано 9 случаев заболевания гриппом птицы, последний случай был зарегистрирован 15 февраля. В 2017 году было зарегистрировано 5 случаев: 1 вспышка в зоопарке в Николаевской области, 1 - в домашнем хозяйстве в Одесской области, по 1 вспышке в дикой природе и домашнем хозяйстве в Черновицкой области и 1 случай в дикой природе на территории Тернопольской области.
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