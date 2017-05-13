УЗ будет ремонтировать пути в Польше

Укрзализныця впервые в истории будет выполнять путевые работы в другом государстве - в Польше.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"Наших путейщиков вместе с путевой техникой пригласили в Польшу выполнять цикл работ на станции Медика. Об этом филиал Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин Укрзализныци и польская компания ZUE S.A. подписали контракт", - написал он.

Стоимость контракта 159,5 тыс евро.

Работы в Польше будут проходить в два этапа: в июне и в сентябре-октябре этого года. На станции Медика будут выполнять работы по очистке щебня, выправке, стабилизации, планированию балласта 12,2 км путей и выправке 25 комплектов стрелочных переводов путей шириной 1520.

В общем, ремонтироваться будут 8 станционных путей. Будут задействованы 5 типов высокопроизводительных путевых машин центра.

"Кроме того, для выполнения работ по указанному контракту польская компания ZUE S.A. закупит в филиале Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця 20 тыс куб м щебня фракции 40-70. Это дополнительные инвестиции для нашей компании", - отметил Балчун.





