Индонезия хочет печатать деньги в Украине

Индонезийская компания "Peruri" планирует наладить сотрудничество с Национальным банком Украины в области изготовления денег.

Об этом шла речь во время встречи и.о. председателя НБУ Якова Смолия с делегацией индонезийской государственной компании "Peruri", передает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, в ходе встречи речь шла о возможности установления стратегических партнерских отношений между Национальным банком и компанией "Peruri" в области изготовления высокозащищенной бумаги, банкнот и монет.

Глава делегации, технический директор компании "Peruri" Хардж Сумарти Субандрио сообщил, что индонезийский производитель заинтересован в постоянном и надежном партнере, который сможет поддержать активную деятельность компании на международном рынке производства денег.

"Нас привлекает возможность сотрудничества с Украиной, поскольку уровень производственных мощностей Банкнотно-монетного двора НБУ полностью соответствует современным мировым стандартам", - сказал он.

"Мы абсолютно поражены эффективной работой персонала, высоким уровнем автоматизации, инновационными технологиями и качеством украинской бумажной, банкнотной и монетной продукции", - отметил Субандрио.

Смолий выразил надежду, что визит представителей компании в Украину даст плодотворные результаты и станет началом будущего сотрудничества.

Сейчас Меморандум о договоренности согласовывается сторонами на благоприятных и взаимовыгодных условиях.

Компания "Peruri" является 100% государственной компанией Республики Индонезии, которая производит деньги для нужд собственной страны и международного рынка.

Экономическая правда