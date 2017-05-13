S&P прогнозирует рост ВВП Украины на 1,9% в этом году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году на уровне 1,9% и ускорение динамики 2018 году до 2,8%.

Об этом говорится в обзоре агентства, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы прогнозируем прирост ВВП в 2017 году на 1,9%, несмотря на риски, связанные с недавней блокадой на востоке страны. Мы ожидаем дальнейший рост уровня потребления в течение прогнозируемого периода в результате повышения минимальной заработной платы, снижения уровня инфляции и постепенных улучшений на рынке труда", - сообщается в обзоре S&P.



Помимо этого, дальнейшее экономическое восстановление поддерживают проводимые властями реформы, способствующие притоку инвестиций в ключевые секторы, такие как сельское хозяйство и строительство, а также вступившее в силу в 2016 году Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, которое частично компенсировало сокращение экспорта в Россию.

"Мы полагаем, что это приведет к среднегодовым показателям роста ВВП на уровне 2,7% в 2017-2020 гг.", - считают аналитики S&P.



Агентство также отмечает, что по мере стабилизации экономики страны и роста экспорта дефицит счета текущих операций (СТО) составит в среднем 3,3% ВВП в 2017-2020 гг. и будет финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций, поддержки со стороны международных организаций-кредиторов и зарубежных заимствований.

Согласно оценкам S&P, внешний долг Украины за вычетом ликвидных активов в 2017-2020 годах в среднем составит 131% поступлений по СТО, в то время как потребности во внешнем финансировании как процент поступлений по СТО и доступных для использования резервов составят 137%.

Тем не менее, добавляет агентство, оба показателя начнут снижаться, поскольку рост поступлений по СТО по-прежнему будет поддерживаться высокими показателями экспорта.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.

Украинское правительство также ожидает роста экономики в 2017 году на 2%.