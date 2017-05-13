Нацбанк установил официальный курс гривны на субботу

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 13 мая на 5 копеек до 26,47 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривны за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6313 гривни.

Напомним, 12 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,46-26,48 гривни за доллар.

Экономическая правда