Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк установил официальный курс гривны на субботу

Суббота, 13 мая 2017, 09:51

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 13 мая на 5 копеек до 26,47 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривны за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6313 гривни.

Напомним, 12 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,46-26,48 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

курсы валют
Материалы по теме
НБУ установил официальный курс гривны на пятницу 12 мая 2017, 09:58
НБУ установил официальный курс гривны на среду 10 мая 2017, 09:39
Нацбанк повысил официальный курс гривны на 4 копейки 4 мая 2017, 09:33
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте