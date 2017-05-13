Нацбанк установил официальный курс гривны на субботу
Суббота, 13 мая 2017, 09:51
Национальный банк снизил официальный курс гривни на 13 мая на 5 копеек до 26,47 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривны за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6313 гривни.
Напомним, 12 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,46-26,48 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.