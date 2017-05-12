Все разделы
Укр / Рус

S&P подтвердило рейтинги Украины, прогноз - "стабильный"

Пятница, 12 мая 2017, 19:23

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".

Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".

Напомним, в декабре агентство Standard & Poor's также подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне "B- / В" со стабильным прогнозом.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Standard & Poor's
Материалы по теме
Standard & Poor's повысило рейтинги Приватбанка 26 апреля 2017, 20:51
Агентство S&P подтвердило рейтинг Укрзализныци 25 апреля 2017, 10:50
S&P: в Казахстане 30% кредитов – проблемные 14 марта 2017, 10:02
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте