S&P подтвердило рейтинги Украины, прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".



Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".



Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".

Напомним, в декабре агентство Standard & Poor's также подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне "B- / В" со стабильным прогнозом.