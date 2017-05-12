S&P подтвердило рейтинги Украины, прогноз - "стабильный"
Пятница, 12 мая 2017, 19:23
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".
Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".
Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".
Напомним, в декабре агентство Standard & Poor's также подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне "B- / В" со стабильным прогнозом.
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