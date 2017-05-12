Королевская продает угольный бизнес

Депутат "Оппозиционного блока" Наталья Королевская выставила на продажу ПАО "Львовская угольная компания", владеющее центральной обогатительной фабрикой "Червоноградская".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, предложения о покупке этого предприятия получили все ключевые игроки: "ДТЭК" Рината Ахметова, "Донбассэнерго" Александра Януковича и неофициальный куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев, в собственности которого находятся три ЦОФ Януковича – "Украина", "Россия" и "Комсомольская".

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил эту информацию.

"Предложение (о покупке "Львовской угольной компании" - ЭП) я получил где-то полтора месяца назад", - сказал он.

Кропачев отказался уточнить цену предложения, но сообщил, что сейчас она не играет основную роль в принятии им окончательного решения по этому поводу.

"Завышенной цены нет. По этой фабрике нужно понять, для чего ее вообще можно использовать: у нее ужасное техническое состояние, а ресурса (угля – ЭП) нет", - сказал Кропачев.

Как сообщала ЭП, первая информация о продаже "Львовской угольной компании" появилась еще в прошлом году, но на тот момент инициатором ее приобретения был сам Виталий Кропачев. "Мы даем за фабрику 2 млн долларов. Это максимум. Пока думают", – сообщал он тогда ЭП.

Дмитрий Рясной