Все разделы
Укр / Рус

Королевская продает угольный бизнес

Пятница, 12 мая 2017, 19:04 — Дмитрий Рясной

Депутат "Оппозиционного блока" Наталья Королевская выставила на продажу ПАО "Львовская угольная компания", владеющее центральной обогатительной фабрикой "Червоноградская".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, предложения о покупке этого предприятия получили все ключевые игроки: "ДТЭК" Рината Ахметова, "Донбассэнерго" Александра Януковича и неофициальный куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев, в собственности которого находятся три ЦОФ Януковича – "Украина", "Россия" и "Комсомольская".

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил эту информацию.

"Предложение (о покупке "Львовской угольной компании" - ЭП) я получил где-то полтора месяца назад", - сказал он.

Кропачев отказался уточнить цену предложения, но сообщил, что сейчас она не играет основную роль в принятии им окончательного решения по этому поводу.

"Завышенной цены нет. По этой фабрике нужно понять, для чего ее вообще можно использовать: у нее ужасное техническое состояние, а ресурса (угля – ЭП) нет", - сказал Кропачев.

Как сообщала ЭП, первая информация о продаже "Львовской угольной компании" появилась еще в прошлом году, но на тот момент инициатором ее приобретения был сам Виталий Кропачев. "Мы даем за фабрику 2 млн долларов. Это максимум. Пока думают", – сообщал он тогда ЭП.

Дмитрий Рясной

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

уголь Королевская
Материалы по теме
В прошлом году в Россию из ОРДЛО вывезли миллион тонн угля 12 мая 2017, 18:25
Минэнергоугля обсудит с США возможность поставки угля 11 мая 2017, 20:26
ТЭС и ТЭЦ Украины уменьшили потребление угля на 20% 11 мая 2017, 17:51
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте