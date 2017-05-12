Сэкономленные субсидии украинцы смогут получить наличными

Неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которая используется для бытовых нужд - газовая колонка, плита, свет, - будет оставаться на счетах субсидиантов.

Об этом сообщает правительственный сайт teplo.gov.ua.

Как отмечается, сэкономленные 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, которые используются для отопления дома, будут выплачены энергосберегающим семьям наличными.

"Все, что превышает стоимость 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, которая идет на электроотопление, и неиспользованные субсидии на холодную и горячую воду по итогам отопительного сезона будет возвращено в бюджет", - говорится в сообщении.

"В Украине очень много семей, которые используют значительно меньше, чем выделенные государством социальные нормативы на такую семью. В результате за год на счетах таких субсидиантов накапливается большая сумма неиспользованной помощи", - сообщает пресс-служба правительства.

"Если, скажем, отопление имеет сезонность, и сэкономленную в прошлом месяце субсидию, можно использовать в следующем, более холодном, то с водой все по-другому. Фактический объем использования воды в среднем стабилен каждый месяц", - отмечается в сообщении.

Однако, как отмечается, существует очень много случаев, когда люди оформляют субсидию на горячую воду, но фактически ее не потребляют, потому что пользуются бойлером или газовой колонкой.

"К примеру, норматив на одного человека 1,6 куб. горячей воды в месяц. Если в семье проживает три человека, за год накапливается больше 3 тысяч гривен неиспользованной помощи. Государство не может оставлять на счетах у монополистов выделенные людям средства на оплату коммунальных платежей, если услугу людям фактически предоставлено", - заявили в Кабмине.

"Поэтому если газ, тепло, электроэнергию или воду использовано потребителями в рамках социального норматива, по итогам отопительного периода их возвращают в бюджет страны", - сообщает пресс-служба.

"Так что социальные нормативы потребления услуг, на которые предоставляется субсидия, не соответствуют реальному потреблению услуг, ежегодно на счет получателей субсидий образуется значительная сумма неиспользованных субсидий", - говорится в сообщении.

Например, за прошлый отопительный период сумма неиспользованных субсидий составила более 14 млрд гривен.

Экономическая правда