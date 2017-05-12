Суд отказал НБУ в отмене ареста нефтебазы Курченко в Херсоне

Высший хозяйственный суд 24 апреля отказал Национальному банку в отмене ареста нефтебазы в Херсоне, принадлежащей беглому олигарху Сергею Курченко.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Украинские новости".

В 2014 году Национальный банк обратился в суд с требованием взыскать в счет задолженности в размере 787 млн гривен Реал-банка перед регулятором залоговое имущество - нефтебазу в Херсоне (Реал-банк и нефтебаза принадлежат Курченко).

В ноябре 2015 года Исполнительная служба арестовала нефтебазу и запретила осуществлять ее продажу.

В течение 2015-2016 НБУ неоднократно обращался в суд с требованием отменить арест имущества в связи с необходимостью его дальнейшей реализации.

В марте 2016 года суд отказал главе Нацбанка в отмене ареста нефтебазы.

Прокурор на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что владелец нефтебазы Курченко и экс-начальник департамента нефтепродуктов "ВЕТЭК" Сергей Кривой объявлены в розыск, а уголовное производство не остановлено в связи с их розыском.

Сама же нефтебаза может являться вещественным доказательством.

19 октября 2016 Хозсуд Киева удовлетворил требование НБУ и отменил арест нефтебазы.

Не соглашаясь с решением суда, Нацполиция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просила решение отменить.

17 января Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Нацполиции и отменил решение Хозсуда Киева об отмене ареста нефтебазы.

24 апреля Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста и оставил в силе постановление Киевского апелляционного суда.

Как сообщалось, Национальный банк рассчитывал продать Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс в 2016 году.

Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс выступал залоговым имуществом по выделенному Реал-банку стабкредиту 800 млн гривен.