Перед национализацией из Приватбанка вывели 110 миллиардов гривен - СМИ

Перед национализацией из "Приватбанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Согласно с подготовленному аудиторской фирмой Ernst&Young проекту анализа финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года цифра увеличилась до более 139 млрд гривен.

Согласно отчету, "Приватбанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.

В результате проверки адресов регистрации новых фирм они оказались фиктивными.

Согласно расследованию, в Борисполе зарегистрировано сразу три фирмы, на которых "висит" почти 9,5 млрд гривен кредитов в "Приватбанке". Офис одной из них – "Арготрейд Лтд", которая должна свыше 4,5 млрд гривен "Приватбанка", расположенный в здании станции техобслуживания и автомойки.

Другая фирма – "Бизнеспром Инвест", которая должна "Приватбанку" свыше 4,4 млрд гривен, имеет офис по адресу массовой регистрации.

Фирма "Лекс грант", которая задолжала "Приватбанку" более 4 млрд гривен, зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве.

Во Львове по адресу заправки "Укрнафты" зарегистрированы две фирмы: "Софт-Альянс" и "Айлант Сервис", которые должны "Приватбанка" свыше 7 млрд гривен.

В Запорожье, также на заправке, зарегистрирована фирма "Бизнес пром инновация", которая задолжала "Приватбанку" свыше 4,5 млрд гривен. Такую же сумму должна "Приватбанку" фирма "Премьер бизнес брук", которая зарегистрирована в Харькове в жилой многоэтажке.

Журналистам издания не удалось пообщаться ни с одним учредителем или руководителем фирм, на которых "висят" миллиардные долги. По указанным в регистрационных документах номерам телефонов либо никто не отвечает, либо они уже не обслуживаются.

По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали.

Бывшие акционеры Коломойский и Боголюбов, а также экс-глава правления банка Дубилет не стали комментировать указанные факты.

Александр Шлапак, который возглавил "Приватбанк" после его национализации, также отказался от комментариев, отметив: "До обнародования результата аудита и завершения внутреннего расследования не считаю ответственным что-то комментировать".

Как сообщается, за три года с банковского рынка Украины были выведены около 90 банков.

Напомним, что Приватбанк установил рекорд по размеру убытка - 135 миллиардов гривен.