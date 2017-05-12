МАУ ввела новый тариф low-cost и снизила цены на авиабилеты

"Международные авиалинии Украины" ввели новый тариф low-cost с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снизили цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

Об этом сообщает Avianews.

Согласно описанию нового тарифа на сайте МАУ, билеты low-cost нельзя будет вернуть или обменять даже со штрафом, а их оформление должно быть произведено не позже чем за 180 дней до вылета. Бесплатно пассажир сможет взять с собой только ручную кладь весом до 7 кг.

Для сравнения - самый дешевый тариф до недавнего времени "только ручная кладь" позволял менять дату вылета со штрафом.

По состоянию на сегодня, новый тариф low-cost на момент публикации данного материала был доступен на рейсы с ноября 2017 года даже по направлениям с ограниченной конкуренцией.

Например, перелет из Киева в Амстердам и в обратную сторону в январе 2018 года обойдется по новому тарифу в 2074 грн, из Киева в Вену и обратно - в 2075 грн, из Киева в Париж (и назад) - в 3142 грн, из Киева в Мюнхен и снова в Киев - в 2340 грн.

Как сообщается, на внутренних направлениях МАУ после введения тарифа low-cost снизила цену перелета до уровня "проезда в фирменном вагоне купе". Билеты Киев-Львов на январь 2018 года доступны в продаже по цене 774 грн. в обе стороны. Слетать из Киева в Днепропетровск и обратно также в январе 2018 года можно за 1004 грн. В такую же сумму обойдутся авиабилеты на рейсы между Киевом и Одессой.