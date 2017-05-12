Апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина по делу Yuzgaz

Апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина на постановление Окружного суда Киева, которым тот удовлетворил иск компании Yuzgaz и признал противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Об этом говорится в определении суда от 8 мая, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передают "Українські Новини".

Решение апелляции вступило в законную силу в день принятия - 8 мая.

В частности, 20 марта суд первой инстанции признал незаконным и отменил протокольное решение правительства №46 от 2 ноября, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Игоря Насалика касательно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовского".

По убеждению суда, правительство было обязано оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не протокольного решения, как это было им сделано.

Более того, судом было установлено, что правительство не получало никаких предложений по этому вопросу от министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

"Судом установлено, что Кабмин не указал в оспариваемом решении весомые основания для отказа в предоставлении согласия на уступку и обоснования принятия такого решения. В нем правительство только поддерживает предложение министра энергетики Насалика И.С. об отказе ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязанностей, определенных Юзовским соглашением. При этом Минэнерго, как рабочий орган Межведомственной комиссии, не готовило и не направляло выводов и предложений на заседание Кабинета Министров от 2 ноября 2016 по вопросу рассмотрения запроса инвесторов", - говорится в постановлении суда первой инстанции.

Суд также обязал Кабмин "продолжить рассмотрение запроса компании Yuzgaz B.V. и ООО "Надра Юзовская" от 4 августа 2016 о получении согласия на уступку доли в СРП".

При этом статьей 26 закона "О соглашениях о разделе продукции" предусмотрено, что отсутствие какого-либо ответа Кабмина по истечении 90-дневного срока с момента получения запроса (этот срок истек 2 ноября 2016) считается автоматическим предоставлением согласия на уступку доли в СРП.

Напомним, в октябре 2015 ООО "Надра Юзовская" (контролируется НАК "Надра Украины") объявила новый конкурс по привлечению инвестора для реализации СРП по Юзовской площади вместо компании Shell, которая отказалась от участия в этом проекте.

Победителем конкурса в июле 2016 года была объявлена Yuzgas B.V.

Yuzgas B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах участка Юзовская на условиях соглашения о разделе продукции с правительством Украины.

Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха.

По словам Кинаха, фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, но имена их держит в секрете.

Известно, что ранее он был членом наблюдательного совета компании "XXI век" и одним из организаторов IPO компании на Лондонской бирже. Лид-менеджером того размещения выступал ING Bank, в котором за это направление отвечал Макар Пасенюк.