БПП получил из госбюджета 28 миллионов

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность "задекларировала 28,084 миллиона гривен доходов и 22,222 миллиона гривен расходов в первом квартале текущего года.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на отчет партии.

Так, 28,026 млн гривен партия получила 23 января из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности, 25,285 тыс. гривен - взносы на счета партии, а 32,515 тыс. гривен - средства от хозяйственной деятельности.

15,6 млн гривен партия потратила на содержание местных организаций, 1,9 млн гривен - на пропагандистскую деятельность, 1,7 млн гривен составляли материальные затраты, а 1,6 млн гривен - зарплата.

Также в отчете отмечается, что на счетах в Международном инвестиционном банке, который принадлежит президенту Петру Порошенко, партия хранит 1,022 млн гривен.

Как работает закон о финансировании партий из госбюджета, читайте в статье: Будут ли партии финансироваться госбюджетом