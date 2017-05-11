Нибулон запустил пассажирские перевозки по речке Днепр

Один из крупнейших украинских агрохолдингов Нибулон начинает речные пассажирские перевозки в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

13 мая начнутся перевозки на Николаевщине по направлению Вознесенск - Ковалевка - Новая Одесса - Николаев. Рейсы планируется выполнять по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Время в пути составит ориентировочно 1 час 50 минут.

А на Херсонщине речные пассажирские перевозки начнутся уже 14 мая 2017 по маршруту Новая Каховка - Херсон - Голая Пристань. Рейсы планируется выполнять ежедневно. Продолжительность рейса составит около 1,5 часов.

Ориентировочно с 1 июня 2017 компания Нибулон планирует выполнять и ежесуточные рейсы по маршруту Николаев - Кинбурнская коса - Очаков.

Цены на билеты стартуют от 24 гривен.

Напомним, Нибулон осуществляет реконструкцию судостроительно-судоремонтного завода для производства собственных судов нового поколения на подводных крыльях и пассажирских лайнеров.

Экономическая правда