Госпредприятия будут продавать через ProZorro

Кабинет министров поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.

Об этом заявил премьер-министр на заседании правительства, передает сайт Кабмина.

Владимир Гройсман отметил, что такие процедуры позволяют проводить приватизацию с помощью прозрачных электронных систем.

По его словам, открытая продажа неэффективных государственных предприятий будет способствовать искоренению коррупционных схем.

"О чем идет речь - есть небольшое государственное предприятие, которое может быть продано. Его можно продавать какими-то неизвестными схемами, а можно продавать абсолютно прозрачно - через электронную площадку: кто зарегистрировался, тот купил", - сказал он.

"Каждому украинцу, предпринимателю не надо идти на поклон к чиновнику и заниматься коррупцией, чтобы что-то купить, - он вышел на электронный реестр, посмотрел, если есть некий объект, который его интересует для развития своего бизнеса, он сделал электронную заявку, принял участие в электронных торгах - и все, нет никаких проблем", - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр призвал быстро внести принятые предложения в рабочем варианте.

Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что если пилотный проект будет успешным, его распространят на продажу большой части неэффективных государственных предприятий.

Экономическая правда