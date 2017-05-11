Депутат БПП оспаривает свое увольнение из правления "Нафтогаза"

В Печерском районном суде Киева зарегистрирован иск Андрея Лопушанского о признании незаконным распоряжения Кабинета министров №561-р от 18 июня 2014 года, которым он был уволен с должности первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.

Указывается, что основной мотив заявления истца - несогласие с формулировкой правительственного документа.

Так, в распоряжении говорится об увольнении "в связи с болезнью на протяжении четырех месяцев подряд", в то время как адвокаты Лопушанского настаивают на формулировке "в связи с переходом на избирательную должность".

Ответчиком по данному делу выступает Кабинет министров.

Его юристы не согласны с претензией заявителя, объясняя свою позицию тем, что на момент принятия оспариваемого распоряжения Кабмина, Лопушанский объяснял затяжной прогул как раз своей нетрудоспособностью, вызванной болезнью, что было подтверждено им в апреле 2014 года соответствующим больничным листом из "Дрогобычской городской поликлиники".

В 2009 году тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение о восстановлении Лопушанского в должности первого замглавы правления "Нафтогаза". Тогда поводом для этого стало соответствующее решение суда.

С 2014 года Лопушанский – депутат ВР по спискам БПП. Является кумом экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Ивченко.

Дмитрий Рясной, ЭП