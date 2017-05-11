"Нафтогаз" ожидает решения арбитража по спору с "Газпромом" в мае

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом" на поставку газа в мае.

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Теперь мы ожидаем решения арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае", - написал Витренко.

"Задержка, очевидно, связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения. Другие детали разглашать не могу", - написал он.

Как сообщалось, взаимные претензии российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд и 17,9 млрд долларов.

Экономическая правда