Борисполь разработал систему скидок, позволяющую снизить цену билетов

Международный аэропорт Борисполь представил программу скидок для авиаперевозчиков, за счет которой планируется снизить цену на билеты для пассажиров.

Об этом во время пресс-конференции в четверг заявил глава аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, вопросом снижения цен занялось Министерство инфраструктуры, разработав проект приказа о снижении ряда сборов в аэропортах.

"Со своей стороны Борисполь выполнил свою часть домашнего задания по удешевлению перевозок, изменив публичную оферту по условиям работы перевозчиков. Т.е проблема состоит из двух частей: удешевление услуг для пассажиров и удешевление услуг для аэропорта", - заявил Рябикин.

По словам главы аэропорта, для того чтобы снизить цену билета, аэропорт разработал новую стимулирующую систему скидок для привлечения авиаперевозчиков, работающих в лоукост сегменте.

По словам коммерческого директора аэропорта Максима Волошина, программа поделена на несколько блоков, каждый из которых имеет свою цель.

"Расширение сети маршрутов, т.е. привлечение новых перевозчиков, расширение части трансферных пассажиров, потому что развитие сети маршрутов в том числе означает и развитие сети внутренних рейсов и создание условий для украинских пассажиров", - заявил он.

По словам Волошина, также учитывается увеличение объемов перевозок пассажиров.

"Потому что компания, которая дает существенное увеличение пассажиропотока, т. е. работает с большими количествами пассажиров, может получить большие скидки и получить больше возможностей для учета этого в цене перевозки", - добавил он.

Согласно предоставленным данным, Борисполь обещает авиакомпаниям скидку по сбору за посадку-взлет и пассажирскому сбору до 80% при открытии нового международного рейса. Также авиакомпании получают скидку по пассажирскому сбору до 80% за привлечение трансферных пассажиров.

Кроме того, авиакомпания предоставляет скидку по пассажирскому сбору до 40% при увеличении количества перевозчиков.

По словам Рябикина, чтобы авиакомпании могли присоединиться к данной системе скидок, они должны обеспечить снижение цены авиабилета.

"Я не берусь назвать какие-то точные цифры, на сколько произойдет снижение, но надеюсь, что все мы это почувствуем", - добавил Рябикин.

Экономическая правда