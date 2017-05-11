НБУ хочет купить у банков до 100 миллионов долларов

Национальный банк Украину 11 мая объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В среду объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком иностранной валюты за гривню. Объем аукциона - до 100 млн долларов", - говорится в сообщении.

11 мая котировки гривны к доллару на межбанке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,41-26,43 гривни за доллар.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 мая на 5 копеек до 26,45 гривни за доллар.

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Экономическая правда