НБУ хочет купить у банков до 100 миллионов долларов
Национальный банк Украину 11 мая объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"В среду объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком иностранной валюты за гривню. Объем аукциона - до 100 млн долларов", - говорится в сообщении.
11 мая котировки гривны к доллару на межбанке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,41-26,43 гривни за доллар.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 мая на 5 копеек до 26,45 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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