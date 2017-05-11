ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2%

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году.

Об этом говорится в последнем экономическом прогнозе банка.

Согласно прогнозу ЕБРР, в 2017 году рост ВВП Украины составит 2%, в 2018 - 3%.

"Украинская экономика стабилизировалась в 2016 году и стала на путь умеренного восстановления. В прошлом году ВВП вырос на 2,3% в целом, чему способствовал рост внутреннего спроса с низкой базы за предыдущие два года", - говорится в прогнозе.

В ЕБРР отметили, что в 2016 году потребление домашних хозяйств выросло на 1,8% в реальном выражении.

"Инвестиции в основные средства, которые увеличились примерно на 20% в реальном выражении в 2016 году, финансировались главным образом за счет собственных доходов предприятий, тогда как прямые иностранные инвестиции, банковское кредитование и расходы на государственную инфраструктуру оставались слабыми", - комментирует ЕБРР.

Банк отмечает, что в 2016 году экспорт товаров и услуг сократился на 1,6% в реальном выражении.

В 1-м квартале 2017 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,7% в годовом исчислении, что было связано с блокадой грузоперевозок на Донбассе.

По мнению ЕБРР, блокада будет влиять на рост ВВП и платежный баланс в ближайшей перспективе.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.

Украинское правительство также ожидает роста экономики в 2017 году на 2%.

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