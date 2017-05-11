Порошенко получил 860 тысяч гривен дохода от вкладов в своем банке

Президент Петр Порошенко получил 865,444 тысяч гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в сообщении о существенных изменениях указано, что Порошенко получил 564,420 тысяч гривен и 301,024 тысяч гривен процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,295 млн гривен доходов за 2016 год.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.



Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Как сообщалось, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.

Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года он заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом будет переоформлен Международный инвестиционный банк.

Экономическая правда