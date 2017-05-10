"Укрпочта" запустила услугу бюджетной доставки

Компания "Укрпочта" с мая запустила новую услугу бюджетной доставки "Укрпочта Стандарт".

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, тариф "Укрпочты Стандарт" на 20% дешевле Укрпочты Экспресс, доплата за доставку в села - более низкая, сроки доставки составляют от 3 до 6 дней, а тарифы на доставку отправлений до 30 кг являются самыми доступными.

"Таким образом, "Укрпочта" будет предлагать клиентам как услугу экспресс-доставки в течение 24 или 48 часов, что продолжает оставаться на 30-40% дешевле, чем у других операторов, так и услугу стандартной доставки, когда клиенты смогут получить свои отправления в пределах 3-6 дней по самым привлекательным экономическим тарифам", - говорится в сообщении.

"Есть люди, которые готовы платить больше за доставку на следующий день или товары, требующие немедленной доставки. А есть клиенты, для которых именно экономический тариф является более важным, поскольку появляется возможность продавать или покупать товар через каналы e-commerce. Мы можем предложить нашим клиентам этот выбор: быстрая или экономичная доставка", - отметил и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, "опыт показывает, что стоимость доставки не должна превышать 6-7% от стоимости товара, иначе услуга теряет смысл".

"То есть заказать и получить по почте товар за 30-50 гривен невозможно, в результате он обойдется в два раза дороже. Мы же, в отличие от других компаний, предлагаем как ускоренную, так и среднесрочную бюджетную доставку, и даем клиенту возможность самому определиться с приоритетностью", - добавил Смилянский.

Экономическая правда