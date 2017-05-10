Порошенко еще не согласовал кандидатуру нового главы НБУ – источник

Президент Украины еще не согласовал кандидатуру нового председателя Национального банка Украины.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, эту информацию сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева на встрече с топ-менеджерами крупнейших банков в среду.

"Возглавить НБУ должен опытный банкир, технократ, не политик. Могу сказать, что он среди нас", - добавила Гонтарева.

По данным источника, на встрече Гонтаревой с банкирами присутствовал основный кандидат на должность главы НБУ - глава правления Райффайзен Банка Аваль, вице-президент Европейской бизнес-ассоциации Владимир Лавренчук.

Как сообщила пресс-служба НБУ на Фейсбуке, Гонтарева сегодня в последний раз в качестве председателя НБУ встретилась с топ-менеджментом банковского сообщества.

Согласно сообщению, на прощальной встрече она назвала наибольшие достижения команды НБУ за три года.

Это - установление макрофинансовой стабильности в стране, переход к режиму инфляционного таргетирования, очистка банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и получение институциональной независимости центрального банка.



Гонтарева также подчеркнула, что команда центрального банка продолжает активно работать над воплощением комплексной программы развития финансового сектора Украины.

Как сообщалось, Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.