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ЕС может предоставить Украине больше квот

Среда, 10 мая 2017, 13:22

11 мая Совет ЕС рассмотрит вопрос об увеличении квот на экспорт некоторых видов товаров для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как отмечается, в ходе заседания будет обсуждаться состояние дел относительно временных автономных торговых мер для Украины.

"Это законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 с целью содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставки некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины.

В то же время, Комитет Европарламента не поддержал расширение торговых преференций для отдельных категорий аграрной продукции - обработанных томатов и пшеницы. В этом направлении Украина продолжает работу по увеличению квот по этим позициям и надеется на положительное решение Европарламента.

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ЕС квоты
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