В Украине выросла реальная зарплата - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в марте 2017 увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНІАН.
При этом в январе-марте 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная зарплата выросла на 19,3%.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте составила 6752 гривен, что на 8,7% больше по сравнению с февралем текущего года и на 37,2% больше, чем в марте 2016 года. Это значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, составляет 3200 гривен.
Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.
Ранее сообщалось, что номинальная заработная плата в 2016 г выросла на 37,7%.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.