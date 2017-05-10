В Украине выросла реальная зарплата - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в марте 2017 увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНІАН.

При этом в январе-марте 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная зарплата выросла на 19,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте составила 6752 гривен, что на 8,7% больше по сравнению с февралем текущего года и на 37,2% больше, чем в марте 2016 года. Это значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, составляет 3200 гривен.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Ранее сообщалось, что номинальная заработная плата в 2016 г выросла на 37,7%.