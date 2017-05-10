"Средства Януковича” можно использовать только после изменений в бюджет - Минфин

Конфискованные средства окружения экс-президента Виктора Януковича в размере 1,1 миллиарда долларов перечислили на счет Госказначейства, однако они могут быть использованы только после внесения изменений в закон о госбюджете.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Превышение [суммы поступлений от спецконфискации - ЭП] более 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн и четко указано, что эти средства пойдут на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, в Фонд регионального развития и др.

Минфин также отметил, что сумма в 1,1 млрд долларов включает как тело, так и начисленные проценты.

28 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко заявили, что вступило в силу решение суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Виктора Януковича и его окружения.

3 мая президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные 1,1 млрд долларов зачислены на счета Госказначейства.

Экономическая правда