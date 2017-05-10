Украинские метзаводы в ОРДЛО перешли в управление Курченко - СМИ

С апреля управление украинскими заводами, оказавшимися на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", было возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис".

Об этом сообщает "Коммерсант".

4 апреля главарь донецких боевиков Александр Захарченко подписал "указ", в котором "временным администратором" украинских заводов, расположенных на территории "ДНР" было определено ЗАО "Внешторгсервис".

Как сообщает издание, в опубликованном в тот же день постановлении "совета министров" террористов перечислялись предприятия, переходящие под временную администрацию "Внешторгсервиса".

В список попали металлургический завод "Донецксталь", Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, "Енакиевский коксохимпром", Ясиновский коксохимический завод, "Макеевкокс", Харцызский трубный завод.

Хотя этот указ был подписан лишь в начале апреля, предприятия на территории ДНР и ЛНР начали переходить под контроль ЗАО "Внешторгсервис" еще в марте, говорится в статье.

За прошедший с тех пор месяц ЗАО "Внешторгсервис" не обзавелось ни интернет-сайтом, ни офисом. Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит.

Имя возможного руководителя "Внешторгсервиса" лишь раз было упомянуто на интернет-сайтах "ЛНР".

В обращении профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия "Краснодонуголь" говорилось, что после введения там с 1 марта внешнего управления прежний собственник — компания "Метинвест" - прекратил свою работу на предприятиях с 15 марта.

"Генеральным директором компании является Владимир Пашков", - сказано в обращении

До 2014 года Пашков работал вице-губернатором Иркутской области. Бывший иркутский вице-губернатор стал также президентом благотворительного фонда поддержки международных гуманитарных проектов, зарегистрированного в декабре 2015 года. Собственного сайта у фонда нет, нет ни одного его отчета и на информационном портале Минюста.

25 февраля Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила фонд Пашкова в том, что он используется для наполнения бюджета самопровозглашенной ЛНР.

В СБУ заявили, что фонд через счета российской некоммерческой организации "Центр международных расчетов" направляет средства непосредственно в так называемый "Государственный банк ЛНР".

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, бежавший в 2014 году, рассказал, что, по его информации, за компанией "Внешторгсервис" стоит также бежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко.

О том, что контроль над их предприятиями перешел именно к Курченко, рассказали также рабочие Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного комбината и угледобывающего предприятия "Орджоникидзеуголь" (объединяет шесть шахт в Горловке и Енакиево).

В свою очередь, "министр промышленности и торговли" самопровозглашенной ДНР Алексей Грановский подтвердил: "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством, до этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам". На уточняющий вопрос, о каких партнерах идет речь, Грановский ответил: "Партнер у нас один — Российская Федерация".