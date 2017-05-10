На ядерном объекте в США объявлена ​​тревога

Министерство энергетики США ввело чрезвычайное положение на объекте по производству радиоактивных материалов в Хэнфорде из-за угрозы утечки в атмосферу опасных веществ.

Об этом говорится в официальном сообщении Хэнфордского комплекса, передает Укринформ.

"Тревога была объявлена на объекте в Хэнфорде, штат Вашингтон, сегодня около 8:30 утра (по местному времени)", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что предупреждение сначала имело низкий уровень опасности, поскольку не имело непосредственного вредного воздействия на персонал за пределами объекта. Позже уровень опасности был повышен до чрезвычайной ситуации. На объекте объявлено чрезвычайное положение.

Опасность возникла в одном из тоннелей на территории предприятия, где сосредоточены вагоны с радиоактивным веществом. По предварительной информации, в тоннеле произошел обвал. О пострадавших информация остутствует.

В то же время, часть персонала эвакуирована с объекта, другая часть продолжает находиться на местах в рамках протокола реагирования на экстренные ситуации.

Производственный комплекс в Хэнфорде используется для изготовления плутония, в том числе для обеспечения ядерного потенциала США.