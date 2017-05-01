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В Украине снизили соцнормативы на тепло, электричество и газ

Понедельник, 1 мая 2017, 13:40

Вступило в силу постановление Кабмина о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению, Кабмин пересмотрел отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Согласно документу, социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 кубометра на 1 квадратный метр отапливаемой площади.

Кроме того, снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Экономическая правда

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Кабмин комуслуги
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