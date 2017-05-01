Зарплата руководства Укрзализныци за 2016 год составила почти 20 миллионов

Компенсации ведущему управленческому персоналу ПАО "Укрзализныця" в 2016 году составили 19,2 миллиона гривен.

Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности УЗ, подготовленной компанией EY, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, до реорганизации ведущим управленческим персоналом Укрзализныци считались члены ее совета в количестве 11 человек.

Начиная с 1 декабря 2015 года, ведущим управленческим персоналом считается правление ПАО "Укрзализныця" и наблюдательный совет в составе 7 человек и 11 человек соответственно.

"За 2016 и 2015 годы расходы на вознаграждение ведущему управленческому персоналу состояли в основном из заработной платы и соответствующих начислений и составили 19,24 млн гривен и 2,724 млн гривен, соответственно. Получение вознаграждения членами наблюдательного совета не предусмотрено", - говорится в отчете.

Напомним, главой правления УЗ является польский менеджер Войцех Балчун, членами правления - Ремигиуш Пашкевич, Александр Бужор, Иренеуш Василевский, Сергей Михальчук, Желько Марчек и Марек Залесный.

Сообщалось также, что месячная заработная плата только Балчуна составляет 461 тыс. гривен.

Напомним, что по результатам этой же финансовой отчетности EY, в 2016 году Укрзализныця понесла убытков на более чем 7 миллиардов гривен.