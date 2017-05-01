Латвия может вернуть конфискованные у Арбузова 50 миллионов евро

Решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Украины Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 миллионов евро.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"В решении Краматорского суда упоминаются и эти деньги. Таким образом теперь у нас есть возможность в рамках международной конвенции обратиться к Латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть эти деньги в украинский бюджет", - заявил он на брифинге.

Как сообщалось, 13 сентября латвийское издание "LSM" со ссылкой на расследование программы "De facto" сообщило, что латвийская сторона взыскала в государственный бюджет 50 млн евро средств бывших украинских высокопоставленных чиновников, арестованные в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Издание напоминает, что осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.

Кроме того, команда "De facto" выяснила, что расследование по данному делу в Латвии продолжается, однако ни Арбузов, ни Иванющенко, ни Сергей Курченко не фигурируют в числе подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет полиция Латвии, подозреваемых нет.

Напомним, суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,42 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

28 апреля деньги были перечислены в Госказначейство.