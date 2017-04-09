В Молдове заработала система электронных госзакупок на базе Prozorro

В Молдове в тестовом режиме заработала система публичных электронных закупок M-Tender, которая создана на базе украинской системы Prozorro.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

По словам Нефьодова, после многих месяцев переговоров, тренингов и внедрения электронные закупки запущены в пилотном режиме в Молдове.

"Коллеги взяли на вооружение наши принципы, код центральной базы данных и доработали некоторые моменты под свои нужды. Теперь "все видят все", "золотой треугольник партнерства" и система ЦБД-площадки работает у соседей", - написал он.

"Как сообщил заместитель министра финансов Молдовы Юрий Чичибаба, проект уже работает в пилотном режиме - к системе подключено 7 госструктур, она включает 19 процедур и уже проведено 13 госзакупок. Вскоре к ней подключится и частный сектор, и гражданское общество", - пишет молдавское издание InfoMarket.