В Днепре построят мусоросортировочную и биогазовую станцию ​​за 50 миллионов долларов

Британская компания "Фарстон" намерена установить в Днепре мусоросортировочную линию стоимостью 35 миллионов долларов и анаэробный биореактор для получения биогаза из органических отходов стоимостью 15 миллионов долларов.

Об этом в интервью газете "День" заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает EcoTown.

"Будет обустроена современная сортировочная линия, которая позволит зарабатывать инвесторам на ценных компонентах изъятых из твердых бытовых отходов. Фракция органики, которая в Днепре составляет 25-30% процентов в зависимости от сезона, будет перерабатываться в анаэробном биореакторе и будет производиться биогаз, который пойдет на продажу или будет сжигаться на установке для генерации электроэнергии", - отметил Филатов.

Реализация проекта позволит в Днепре ежегодно перерабатывать до 200 000 тонн мусора.

Мусороперерабатывающий завод и комплекс с реактором могут заработать в Днепре уже через год-два, прогнозирует Филатов.

"Предложения по утилизации мусора приходят в среднем раз в неделю: на этой неделе были канадцы, ранее приезжали китайцы, идут переговоры с японской внешнеэкономической компанией. Но в практической плоскости можно говорить только об англичанах, с которыми мы реально можем выйти на финишную прямую: за месяц достигнем договоренностей и определим правовую форму сотрудничества, еще четыре месяца уйдет на проектирование, год - на строительство", - добавил мэр Днепра.

Согласно предварительным подсчетам, проект должен окупиться в течение 10 лет.

"Английская компания планирует зарабатывать на этом проекте до 4 млн долларов в год. Сегодня мы ведем переговоры, чтобы наши коммунальные предприятия, эксплуатирующие полигон, могли претендовать на долю в прибыли - от 10 до 15%", - добавил он.