Все разделы
Укр / Рус

Билоус уходит с должности главы Фонда госимущества - источник

Пятница, 7 апреля 2017, 13:50

Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели.

Об этом Экономической правде сообщил источник в Администрации президента.

Информацию также подтвердил источник в Фонде.

Билоус бывший инвестиционный банкир, работавший в инвестиционной компании SARSCapital, инвестиционном банке UBS, а также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренесанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

После Революции Достоинства Билоус был назначен главой Государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года 24 февраля 2015 года.

С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряд крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась.

Читайте также: Игорь Билоус: Имеет ли влияние Кононенко? Имеет. Имеет влияние Мартыненко на "Энергоатом"? Имеет.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Фонд госимущества
Материалы по теме
Ахметов может поделиться частью "Укртелекома" с государством - СМИ 29 марта 2017, 13:53
Фонд госимущества готовит к продаже 5 шахт 28 марта 2017, 19:02
Билоус: продажа госактивов завершится до 2020 года 28 марта 2017, 16:45
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте