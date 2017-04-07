Билоус уходит с должности главы Фонда госимущества - источник
Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус собирается в отставку в начале следующей недели.
Об этом Экономической правде сообщил источник в Администрации президента.
Информацию также подтвердил источник в Фонде.
Билоус бывший инвестиционный банкир, работавший в инвестиционной компании SARSCapital, инвестиционном банке UBS, а также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренесанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.
После Революции Достоинства Билоус был назначен главой Государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года 24 февраля 2015 года.
С 19 мая 2015 года Билоус является главой Фонда государственного имущества.
Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряд крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась.
Читайте также: Игорь Билоус: Имеет ли влияние Кононенко? Имеет. Имеет влияние Мартыненко на "Энергоатом"? Имеет.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.