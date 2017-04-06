Гонтарева еще не написала заявление об отставке - НБУ

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева еще не написала заявление об отставке и продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе НБУ.

"Заявление написано, глава НБУ Валерия Гонтарева работает и выполняет свои обязанности", - заявили в пресс-службе.

"В общении с журналистами в четверг утром она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост. Напоминаем, что решение об отставке главы НБУ принимает президент, а утверждает Верховная Рада", - сообщили в НБУ.

Как известно, в четверг под домом главы Национального банка прошла акция протеста.

Когда Гонтарева вышла из дома, ее окружили активисты и журналисты и начали задавать вопросы об отставке.

"Это вопрос к президенту и Верховной Раде. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-то на свое место", - заявила она. "Вы уходите в отставку?", - спросили главу НБУ. "Да", - ответила она.

Экономическая правда